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В Луганской области на 11.00 зарегистрировано 17 сообщений о нарушении избирательного законодательства

Сегодня, 11:17 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области на 11.00 полицией зарегистрировано 17 сообщений о нарушении избирательного законодательства, составлен 1 административный протокол по статье 212-20 КУоАП.

Старобельск - 5 сообщений о нарушениях

  • кандидат на должность сельского головы сообщил, что на 8 участках незаконно установили приборы видеонаблюдения в с. Чмыревка, с. Бутово, с. Веселое, с. Вишневое;
  • местный житель сообщил о том, что ему мешают члены комиссии УИК осуществлять видео фиксацию в зале голосования;
  • во время мониторинга социальной сети обнаружена информация о графике подвоза жителей Веселовской громады на избирательные участки во время голосования в селах: Раздольное, Петровское, Антоновка, Западное, Тарабаны Старобельского района;
  • сообщение о том, что представители избирательного участка, которые ездят к пожилым людям в с. Байдовка, заставляют их отдавать голос за кого они скажут;
  • сообщение о том, что к дому культуры подъехал автомобиль ВАЗ из которого вышли неизвестные лица, вошли в дом с ящиком для бюллетеней пустым, а вышли из оттуда с ящиком на половину заполненным.

Рубежное - 5 сообщений о нарушениях

  • сообщение от кандидата, он обнаружил факт несоответствия лиц, имеющих голосовать
  • сообщение, что неизвестный на свой мобильный телефон снимает представителей избирательной комиссии
  • информация журналистов телеканала, освещена в соцсети по УИК № 82
  • три сообщения о том, что у избирательного участка происходит агитация - стоит палатка политической партии

Кременской район - 3 сообщения о нарушениях

  • сообщение кандидата на пост главы о нарушении избирательного законодательства. Проверено-информация не подтвердилась - участок открыт своевременно и работает в штатном режиме.
  • сообщение о том, что подвозят жителей с.Краснореченское на избирательный участок и по дороге агитируют за одного из кандидатов
  • на избирательном участке выявлена ​​незаконная видеосъемка. Составлен административный протокол по статье 212-20 КУоАП.

Сватовский район - 2 сообщения о нарушениях

  • два сообщения о том, что на избирательном участке кандидат разбил видеокамеры

Белокуракинский район - 1 сообщение о нарушениях

  • гражданин сообщил, что на участок пускают только по 4 человека.

По каждому факту проводится проверка.


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В Луганской области на 11.00 зарегистрировано 17 сообщений о нарушении избирательного законодательства » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня