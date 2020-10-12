В Луганской области на 11.00 зарегистрировано 17 сообщений о нарушении избирательного законодательства

В Луганской области на 11.00 зарегистрировано 17 сообщений о нарушении избирательного законодательстваСегодня, 11:17
В Луганской области на 11.00 полицией зарегистрировано 17 сообщений о нарушении избирательного законодательства, составлен 1 административный протокол по статье 212-20 КУоАП.
Старобельск - 5 сообщений о нарушениях
- кандидат на должность сельского головы сообщил, что на 8 участках незаконно установили приборы видеонаблюдения в с. Чмыревка, с. Бутово, с. Веселое, с. Вишневое;
- местный житель сообщил о том, что ему мешают члены комиссии УИК осуществлять видео фиксацию в зале голосования;
- во время мониторинга социальной сети обнаружена информация о графике подвоза жителей Веселовской громады на избирательные участки во время голосования в селах: Раздольное, Петровское, Антоновка, Западное, Тарабаны Старобельского района;
- сообщение о том, что представители избирательного участка, которые ездят к пожилым людям в с. Байдовка, заставляют их отдавать голос за кого они скажут;
- сообщение о том, что к дому культуры подъехал автомобиль ВАЗ из которого вышли неизвестные лица, вошли в дом с ящиком для бюллетеней пустым, а вышли из оттуда с ящиком на половину заполненным.
Рубежное - 5 сообщений о нарушениях
- сообщение от кандидата, он обнаружил факт несоответствия лиц, имеющих голосовать
- сообщение, что неизвестный на свой мобильный телефон снимает представителей избирательной комиссии
- информация журналистов телеканала, освещена в соцсети по УИК № 82
- три сообщения о том, что у избирательного участка происходит агитация - стоит палатка политической партии
Кременской район - 3 сообщения о нарушениях
- сообщение кандидата на пост главы о нарушении избирательного законодательства. Проверено-информация не подтвердилась - участок открыт своевременно и работает в штатном режиме.
- сообщение о том, что подвозят жителей с.Краснореченское на избирательный участок и по дороге агитируют за одного из кандидатов
- на избирательном участке выявлена незаконная видеосъемка. Составлен административный протокол по статье 212-20 КУоАП.
Сватовский район - 2 сообщения о нарушениях
- два сообщения о том, что на избирательном участке кандидат разбил видеокамеры
Белокуракинский район - 1 сообщение о нарушениях
- гражданин сообщил, что на участок пускают только по 4 человека.
По каждому факту проводится проверка.