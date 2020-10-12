В Луганской области на 11.00 зарегистрировано 17 сообщений о нарушении избирательного законодательства

В Луганской области на 11.00 полицией зарегистрировано 17 сообщений о нарушении избирательного законодательства, составлен 1 административный протокол по статье 212-20 КУоАП.

Старобельск - 5 сообщений о нарушениях

кандидат на должность сельского головы сообщил, что на 8 участках незаконно установили приборы видеонаблюдения в с. Чмыревка, с. Бутово, с. Веселое, с. Вишневое;

местный житель сообщил о том, что ему мешают члены комиссии УИК осуществлять видео фиксацию в зале голосования;

во время мониторинга социальной сети обнаружена информация о графике подвоза жителей Веселовской громады на избирательные участки во время голосования в селах: Раздольное, Петровское, Антоновка, Западное, Тарабаны Старобельского района;

сообщение о том, что представители избирательного участка, которые ездят к пожилым людям в с. Байдовка, заставляют их отдавать голос за кого они скажут;

сообщение о том, что к дому культуры подъехал автомобиль ВАЗ из которого вышли неизвестные лица, вошли в дом с ящиком для бюллетеней пустым, а вышли из оттуда с ящиком на половину заполненным.

Рубежное - 5 сообщений о нарушениях

сообщение от кандидата, он обнаружил факт несоответствия лиц, имеющих голосовать

сообщение, что неизвестный на свой мобильный телефон снимает представителей избирательной комиссии

информация журналистов телеканала, освещена в соцсети по УИК № 82

три сообщения о том, что у избирательного участка происходит агитация - стоит палатка политической партии

Кременской район - 3 сообщения о нарушениях

сообщение кандидата на пост главы о нарушении избирательного законодательства. Проверено-информация не подтвердилась - участок открыт своевременно и работает в штатном режиме.

сообщение о том, что подвозят жителей с.Краснореченское на избирательный участок и по дороге агитируют за одного из кандидатов

на избирательном участке выявлена ​​незаконная видеосъемка. Составлен административный протокол по статье 212-20 КУоАП.

Сватовский район - 2 сообщения о нарушениях

два сообщения о том, что на избирательном участке кандидат разбил видеокамеры

Белокуракинский район - 1 сообщение о нарушениях

гражданин сообщил, что на участок пускают только по 4 человека.

По каждому факту проводится проверка.