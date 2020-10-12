В Луганской области проходят выборы в местные советы

В Луганской области стартовал избирательный процесс. По состоянию на 8.00 часов утра открылись все 307 избирательных участков. На всех избирательных участках обеспечено соблюдение карантина.

На охрану порядка в усиленном режиме привлечены 667 сотрудников полиции. В резерве находятся мобильные взрывотехнические, кинологические и следственно-оперативные группы.

Как сообщили в полиции, правоохранителям поступило сообщение от омбудсмена по защите избирательных прав Гражданской сети «Опора» о том, что председатель комиссии №440147 в Кременной выгнал наблюдателей с участка и вместе с комиссией занимается штамповкой бюллетеней. Участок, якобы, не открылась как того требует Избирательный кодекс. После проверки в полиции опровергли это заявление.

Не все жители Луганской области могут выбрать местную власть - Центральная избирательная комиссия постановлением от 8 августа № 161 определила невозможным провести выборы в 8 территориальных громадах: Северодонецке, Лисичанске, Попасной, Горском, Счастье, Широком, Станице Луганской и Нижнетеплом.