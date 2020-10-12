Сегодня в Счастье будут разминировать территорию - жителей просят не паниковать при взрывах

Сегодня, 24 октября, в рамках мероприятий по обустройству контрольного пункта въезда-выезда в Счастье с 13.00 до 17.00 будут проведены работы по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территориях, прилегающих к будущему КПВВ.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, работы проводятся силами пиротехнических подразделений ДСНС и ВСУ под наблюдением специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В отдельных случаях возможна их утилизация непосредственно на месте нахождения, которая будет сопровождаться контролируемыми взрывами.

Просим граждан, проживающих в непосредственной близости к месту проведения работ, сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.