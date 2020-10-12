В Луганской области 144 новых случая COVID-19

В Луганской области за 22 октября выявлено 144 новых случая COVID-19. В Украине очередной антирекорд: 7517 случаев за сутки.

Наибольшее количество выявленных слуучаев по Луганской области в городах Северодонецк - 39 человек, Лисичанск - 10, Рубежное - 19 Кременской район - 6, Марковский - 16, Меловской - 1, Новоайдарский - 10, Новопсковский - 10, Попаснянский - пять, Сватовский - 12, Станично-Луганский - 3, Старобельский - 13.

За все время исследований в Луганской области коронавирус лабораторно подтвержден у 2985 человек.

Из них выздоровели - 1025 (80 за последние сутки); лечатся - 1906 (232 - стационарно, 1674 - амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три человека: 50-летняя женщина из Станично-Луганского района, 67-летний мужчина и 80-летняя женщина из Беловодского района.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 50,3%.