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В Луганской области все города и районы снова в «красной» зоне карантина

Вчера, 12:38 citynews.net.ua | Напечатать

С понедельника, 26 октября, в Украине вступят в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, попали сразу 10 областных центров. 

В Луганской области в красную зону попали практически все города и районы: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области.

Такое решение было принято на заседании Комиссии по ТЭБ и ЧС при Кабинете министров Украины.

 

«Зеленые» зоны в Украине остались в Киевской, Кировоградской и Херсонской областях. В «желтую» — попал Кропивницкий.

В «оранжевой» зону попали такие областные центры: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Львов, Одесса, Черкассы, Херсон, Запорожье.

В «красную» зону попали Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск.


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