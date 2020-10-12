ГБР открыло дело на чиновников Луганской области за лесные пожары

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, начали досудебное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений, домов, лесных массивов от масштабных пожаров на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года.

Предварительная квалификация уголовного преступления - ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия (ч . 2 ст. 367 УК Украины).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Луганская областная прокуратура.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.