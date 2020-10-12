В Донецкой области хотят пустить троллейбусный маршрут через 5 городов

Министерство финансов совместно с Донецкой областной администрацией ведет переговоры с международными финансовыми организациями о финансировании проекта организации троллейбусного сообщения между городами Краматорской агломерации, в которой сейчас проживает около 500 000 граждан.

Троллейбусная линия свяжет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Общая протяженность маршрута 48 километров. Между городами агломерации сейчас отсутствует качественное транспортное сообщение, хотя расстояние между этими городами достаточно невелика: 3,5 километра -от Славянская в Краматорск, 5,5 км - от Краматорска до Дружковки, 8 километров - от Дружковки до Константиновки.

В проекте также будут интегрированы действующие городские троллейбусные сети Краматорска и Славянска. А в перспективе эту новую сеть предлагается продлить до туристического магнита Северного Донбасса - Святогорска.

Заместитель министра финансов Александр Кава обсудил возможное привлечение кредитных средств с представителями Европейского инвестиционного банка. Переговоры прошли успешно. Представители ЕИБ выразили свою заинтересованность проектом.

«Исторически сложилось, что города Северного Донбасса является плотной агломерацией, жители которой, а это более полумиллиона граждан, ежедневно вынуждены ездить из одного города в другой на работу, учебу, по делам. Сегодня между Славянском, Краматорском, Дружковкой и Константиновкой нет надежного и качественного междугородного пассажирского сообщения. Организация перевозок осуществляется частными перевозчиками на так называемых «маршрутках». Мы сегодня работаем над организацией троллейбусного движения, который свяжет все четыре города экологически чистым, безопасным, удобным и доступным видом транспорта. Кроме того, создание государством качественного сервиса для граждан, проживающих в прилегающих к временно неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей - это один из важных элементов программы реинтеграции Донбасса», - подчеркнул заместитель министра финансов Александр Кава.