После двух лет разминирования жителям Мирной Долины в Луганской области вернули в пользование 630 тыс. м2 территории

22 октября Датский Совет по беженцам − Датская Группа по разминированию (DRC-DDG) передала громаде Мирной Долины два очищенных участка общей площадью почти 630 тыс. м2.

Как сообщили в представительстве DRC-DDG, деминеры сантиметр за сантиметром проверяли эту территорию больше двух лет: с середины 2017-го по сентябрь 2019 года, после чего шла проверка качества проведенных работ Министерством обороны Украины.

«Мы рады, что жители Мирной Долины смогут безопасно использовать эти территории. К сожалению, процесс очистки требует много времени. Однако DRC-DDG с каждым годом расширяет свою деятельность на востоке Украины и активно работает над тем, чтобы местные жители были не ограничены в праве свободного передвижения и могли безопасно обрабатывать свою землю», — говорит Кристиан Джеймс Филдинг, операционный менеджер DDG.

Гуманитарное разминирование в Мирной Долине — это часть проекта «Защита населения восточной Украины, пострадавшего от конфликта путем предоставления правовой помощи и деятельности по разминированию», который финансируется Европейским Союзом через Европейскую Комиссию по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи.



Согласно данным DRC-DDG, с июня 2014 по сентябрь 2020 года в Украине более 2 000 человек были убиты или ранены минами и взрывоопасными предметами. DRC-DDG занимается гуманитарным разминированием в Луганской области: с 2017-го вручную очищено более 600 тыс. м2 территорий. В 2020 году планируется очистить еще около 900 тыс. м2 территории.