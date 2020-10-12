Жителям Попасной хотят увеличить стоимость воды почти в 2 раза и водоотведения - в три

Коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» сообщило о намерении увеличить тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение.

Согласно документу , размещенному на официальном сайте КП «Попаснянский водоканал» новые тарифы увеличатся почти в 2 раза.

Свои расчеты работники Попасняского водоканала изложили в документе, написанном не для людей — понять из него что является действующим тарифом, а что — желаемым могут только сами работники водоканала. При первом взгляде на документ, возникает ощущение, что жители Попасной не платят НДС или некоторые из них являются «потребителями, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения» или не являются.

Так как новые тарифы, в первую очередь, являются важными для простых граждан, мы попытались перевести с казённого языка на нормальный.

В настоящее время для потребителей услуг КП ПРВ действуют тарифы, установленные предприятию распоряжением главы районной государственной администрации — руководителя районной военно-гражданской администрации № 1820 от 08.10.2019 года — 11,04 гривень за кубометр воды и еще 22,20 гривни за отведение. Таким образом сейчас житель Попасной в доме или квартире с водопроводом и центральной канализацией платит 33 гривни 24 копейки за каждый кубический метр воды.

В планируемых расчетах предлагают установить следующий тариф: цену на водоснабжение планируют повысить с 11,04 гривень за кубический метр до 20,56 гривен. А тариф на водоотведение увеличить с 22,20 до 61,11 гривни за кубометр.

В случае установления новых тарифов жители Попасной будут платить почти 82 гривни гривень за поставку и отведение одного кубического метра воды.

По сравнению с датой утверждения тарифов (01.11.2019 г.) уменьшился объем реализации услуги водоснабжения почти в 2,5 раза (плановый объем 12739,72 тыс. м. куб. против фактического за 2019-й год — 31606,6 тыс. м. куб.), увеличилась минимальная заработная плата, на 8,4% выросла средняя зарплата, выросли расходы на электроэнергию из-за повышения средневзвешенной цены на электроэнергию — на 5% (с 2,952 до 3,108 руб. / кВт с НДС).

По мнению специалистов водоканала, действующие тарифы только частично возмещают себестоимость услуг, предоставляемых предприятием.

Замечания и предложения от физических и юридических лиц — потребителей услуг водоснабжения и водоотведения принимаются течение 14 календарных дней с момента опубликования статьи по адресу: КП «Попаснянский районный водоканал», вул.Водопровидна, с. Белогоровка Попаснянского р-на Луганской обл., Инд 93310 тел. (064-51) 7-37-96.