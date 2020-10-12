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ДБР вручило подозрение подозрение топ-чиновнику банка «Финансы и Кредит» за хищение 2,5 млрд гривень

Сегодня, 14:02 citynews.net.ua | Напечатать

Государственное бюро расследований по процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему заместителю председателя правления банка АО «Банк« Финансы и Кредит».

Топ-руководитель подозревается в растрате чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенной повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Следствием установлено, что бывший заместитель председателя правления банка АО «Банк «Финансы и Кредит» осуществил растрату денежных средств в сумме 113 000 000 долларов США, что составляет 2,5 миллиарда гривень, которые были размещены на счетах иностранных банков.

Подозреваемый передал средства в залог для оффшорной компании под открытие кредитной линии, которая была связана с бенефициарным владельцем банка АО «Банк «Финансы и Кредит» народным депутатом Украины 3-8 созыва Константином Живаго.

По данным следствия к растрате средств эксзаместителя председателя правления банка привлекал именно Живаго, который в настоящее время находится в розыске.

Такие действия привели к тому, что в 2015 году из-за невыполнения обязательств по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка АО «Банк «Финансы и Кредит» залоговое имущество. Кроме этого действия подозреваемого способствовали началу процедуры ликвидации банка, продолжается и в настоящее время.

В рамках уголовного производства по ходатайству следственных ГБР Печерский районный суд города Киева наложил арест на активы трех компаний, которые были задействованы в преступной схеме. В частности арестованы корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости общей стоимостью 10000000 долларов США.


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Чиновника банка Финансы и Кредит обвинили в хищении 2,5 млрд гривень по поручению Константина Живаго