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В оккупированном Луганске ежедневно сотни людей заболевают пневмонией

Сегодня, 13:05 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном российскими террористами Луганске ежедневно врачи выявляют сотни заболевших пневмонией. Подобного количества больных не фиксировалось во время эпидемий гриппа до появления COVID-19.

Тем не менее, представители террористов в статистике отображают лишь одну десятую случаев и не ставят диагноз COVID-19.

Как сообщили работающие на оккупированных территориях медики, причин две - первая и главная состоит в том, что нет реактивов и тестов для выявления коронавируса, вторая, но не менее важная - оккупанты запрещают публиковать реальные данные по заболеваемости.

Создавать видимость благополучия - основная задача российских оккупантов и обслуживающих их представителей масс-медиа.

Хотя это не более чем попытка прикрыть фиговым листком ужасающее положение с медициной и смертностью населения в оккупированных районах.

Как минимум известно о трех смертях известных людей работавших на оккупантов - музыканте и преподавателе Юрии Дерском, журналисте Виталии Сумкине, журналисте Северине (умер в кардиологическом отделении).

Только сейчас РФ сжалилась на своими сателлитами и прислала 2 мобильных аппарата для рентгеноскопии и 20 аппаратов вентиляции легких. При ежедневных 200 случаях пневмонии это капля в море. Но, судя по проблемам в самой РФ, большего жители Луганска не заслуживают.

При этом на отсутствие лекарств и оборудования накладывается нехватка медицинского персонала, которого просто негде взять - в РФ не хватает своих врачей, а международные организации практически запрещены на оккупированных территориях.

Пропагандисты боевиков сообщают о 1365 заболевших COVID-19. Реальная же ситуация - около 5000 больных только за этот месяц. Что будет в ноябре и декабре - прогнозировать нетрудно.

Это признают и сами главари террористов, с одной стороны сообщающие о мизерных цифрах заболевших, а с другой - панически взывающие к своим российским хозяевам просьбами о деньгах, медикаментах и оборудовании. Потому что понимают - даже принадлежа к "правящей верхушке" боевиков, умирать от коронавируса они будут так же как и простые граждане, которых они держат в заложниках, работая на российских оккупантов.


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