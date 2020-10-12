Автобус из Устиновки и Белой Горы в Лисичанск будет бесплатно возить жителей области

Автобус из Устиновки и Белой Горы в Лисичанск будет бесплатно возить жителей областиСегодня, 11:13
Жители двух отдаленных населенных пунктов Попаснянского района смогут бесплатно добраться Лисичанска. Первоочередное право на перевозку получат пожилые люди, люди с инвалидностью и другие социально уязвимые слои населения.
В Луганской области автобус из Устиновки и Белой Горы в Лисичанск будет бесплатно возить жителей этих сел.
Автобус будет двигаться по следующему маршруту: с. Устиновка - с. Белая Гора - Лисичанск (и в обратном направлении). Время ожидания пассажиров в Лисичанске - 4:00 (с момента прибытия).
График движения автобуса Устиновка-Лисичанск через Белую Гору:
- 29 октября - отправление из Устиновки в 7:30;
- 29 октября - отправление из Белой Горы в 8:00;
- 5, 12, 19, 26 ноября - отправление из Устиновки в 7:30;
- 5, 12, 19, 26 ноября - отправление из Белой Горы в 8:00;
- 3, 10 декабря - отправление из Устиновки в 7:30;
- 3, 10 декабря - отправление из Белой Горы в 8:00.
Первоочередное право на использование социального транспорта имеют:
- пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей)
- люди с инвалидностью (I, II группа)
- люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и те, которые требуют постоянного лечения;
- многодетные семьи;
- одинокие родители;
- семьи с низким доходом;
- семьи с разрушенными или поврежденными домами.
Бесплатные перевозки жителей Устиновки и Белой Горы с помощью социального транспорта внедрены Благотворительной организацией «Благотворительный Фонд АДРА Украины» при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии в рамках проекта «Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержки, защиты и питьевого водоснабжения для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на Востоке Украины».
Телефон (для записи на маршрут) контактного лица (диспетчер) в г. Попасная: 050 838 2949.
Телефон горячей линии БО «БФ» АДРА Украины»: 095 286 0716