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Автобус из Устиновки и Белой Горы в Лисичанск будет бесплатно возить жителей области

Сегодня, 11:13 citynews.net.ua | Напечатать

Жители двух отдаленных населенных пунктов Попаснянского района смогут бесплатно добраться Лисичанска. Первоочередное право на перевозку получат пожилые люди, люди с инвалидностью и другие социально уязвимые слои населения.

В Луганской области автобус из Устиновки и Белой Горы в Лисичанск будет бесплатно возить жителей этих сел.

Автобус будет двигаться по следующему маршруту: с. Устиновка - с. Белая Гора - Лисичанск (и в обратном направлении). Время ожидания пассажиров в Лисичанске - 4:00 (с момента прибытия).

График движения автобуса Устиновка-Лисичанск через Белую Гору:

  • 29 октября - отправление из Устиновки в 7:30;
  • 29 октября - отправление из Белой Горы в 8:00;
  • 5, 12, 19, 26 ноября - отправление из Устиновки в 7:30;
  • 5, 12, 19, 26 ноября - отправление из Белой Горы в 8:00;
  • 3, 10 декабря - отправление из Устиновки в 7:30;
  • 3, 10 декабря - отправление из Белой Горы в 8:00.

Первоочередное право на использование социального транспорта имеют:

  • пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей)
  • люди с инвалидностью (I, II группа)
  • люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и те, которые требуют постоянного лечения;
  • многодетные семьи;
  • одинокие родители;
  • семьи с низким доходом;
  • семьи с разрушенными или поврежденными домами.

Бесплатные перевозки жителей Устиновки и Белой Горы с помощью социального транспорта внедрены Благотворительной организацией «Благотворительный Фонд АДРА Украины» при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии в рамках проекта «Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержки, защиты и питьевого водоснабжения для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на Востоке Украины».

Телефон (для записи на маршрут) контактного лица (диспетчер) в г. Попасная: 050 838 2949.

Телефон горячей линии БО «БФ» АДРА Украины»: 095 286 0716


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Автобус из Устиновки и Белой Горы в Лисичанск - расписание и заказ билетов