Автобус из Устиновки и Белой Горы в Лисичанск будет бесплатно возить жителей области

Жители двух отдаленных населенных пунктов Попаснянского района смогут бесплатно добраться Лисичанска. Первоочередное право на перевозку получат пожилые люди, люди с инвалидностью и другие социально уязвимые слои населения.

В Луганской области автобус из Устиновки и Белой Горы в Лисичанск будет бесплатно возить жителей этих сел.

Автобус будет двигаться по следующему маршруту: с. Устиновка - с. Белая Гора - Лисичанск (и в обратном направлении). Время ожидания пассажиров в Лисичанске - 4:00 (с момента прибытия).

График движения автобуса Устиновка-Лисичанск через Белую Гору:

29 октября - отправление из Устиновки в 7:30;

29 октября - отправление из Белой Горы в 8:00;

5, 12, 19, 26 ноября - отправление из Устиновки в 7:30;

5, 12, 19, 26 ноября - отправление из Белой Горы в 8:00;

3, 10 декабря - отправление из Устиновки в 7:30;

3, 10 декабря - отправление из Белой Горы в 8:00.

Первоочередное право на использование социального транспорта имеют:

пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей)

люди с инвалидностью (I, II группа)

люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и те, которые требуют постоянного лечения;

многодетные семьи;

одинокие родители;

семьи с низким доходом;

семьи с разрушенными или поврежденными домами.

Бесплатные перевозки жителей Устиновки и Белой Горы с помощью социального транспорта внедрены Благотворительной организацией «Благотворительный Фонд АДРА Украины» при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии в рамках проекта «Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержки, защиты и питьевого водоснабжения для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на Востоке Украины».

Телефон (для записи на маршрут) контактного лица (диспетчер) в г. Попасная: 050 838 2949.

Телефон горячей линии БО «БФ» АДРА Украины»: 095 286 0716