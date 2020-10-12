23 октября В Станице Луганской и селах района будет отключена электроэнергия

23 октября Станица Луганская и несколько прилегающих поселков останутся без электроэнергии.

Как сообщили в Станично-Луганском РЭС, в связи с плановыми ремонтными работами по ВЛ-35кВ, 23 октября и 6 ноября 2020, с 8:00 ч. до 16:30 ч. планируется отключение электроснабжения в следующих населенных пунктах: Станица Луганская, Валуйское, Макарово, Пшеничное, Ольховое, Сизое, Болотенное, Герасимовка, Югановка, Камышное.

Эта линия электропередачи пострадала от масштабных лесных и степных пожаров, охвативших Луганскую область в результате диверсионных актов российских террористов и обстрелов со стороны боевиков.