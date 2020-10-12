В Луганской области террористы обстреливали поселок Артема из гранатометов и стрелкового оружия

В Луганской области вчера ночью и сегодня с утра российские террористы обстреливали поселок Артема из гранатометов и стрелкового оружия. ВСУ были вынуждены применить оружие в ответ для подавления огневых точек боевиков.

Как сообщили в пресс-центер ООС, 21 октября российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

В Луганской области вечером противник из стрелкового оружия вел обстрел позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Артема.

Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, ВСУ открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел.

Сегодня, 22 октября, российские террористы вновь нарушили перемирие и обстреляли позиции ВСУ вдоль Северского Донца из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» (Донецкая область) противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Лебединский. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в обеденный и в вечернее время враг применял гранатометы различных систем.

22 октября вооруженные формирования Российской Федерации в районе Новолуганское вели обстрел из автоматического станкового гранатомета.