В Луганской области 155 заболевших COVID-19 за сутки. 4 человека умерли

В Луганской области 155 заболевших COVID-19 за сутки. 4 человека умерлиСегодня, 10:34
За 21 октября в Луганской области выявлено 155 новых заболевших COVID-19. За сутки умерли 4 человека от осложнений коронавируса. Всего с начала тестирования в области 2841 больным подтвердили диагноз COVID-19.
В Украине заболеваемость COVID-19 растет рекордными темпами - сегодня лабораторные центры подтвердили 7053 новых случая коронавируса.
116 человек умерли от осложнений.
Больше всего новых больных за минувшие сутки выявлено в Киеве, в Харьковской и Одесской областях.
В Киеве - 631 новый случай, 15 умерших. К тому же Киевская область - 269 новых случаев, 8 умерших.
Харьковская область - 627 новых случаев, 10 умерли.
Одесская область - 600 новых случаев, 11 умерли.
За все время пандемии COVID-19 обнаружили у 322 879 жителей Украины, из них 6043 больных умерли, 134 898 - выздоровели.