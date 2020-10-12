В Луганской области 155 заболевших COVID-19 за сутки. 4 человека умерли

За 21 октября в Луганской области выявлено 155 новых заболевших COVID-19. За сутки умерли 4 человека от осложнений коронавируса. Всего с начала тестирования в области 2841 больным подтвердили диагноз COVID-19.

В Украине заболеваемость COVID-19 растет рекордными темпами - сегодня лабораторные центры подтвердили 7053 новых случая коронавируса.

116 человек умерли от осложнений.

Больше всего новых больных за минувшие сутки выявлено в Киеве, в Харьковской и Одесской областях.

В Киеве - 631 новый случай, 15 умерших. К тому же Киевская область - 269 новых случаев, 8 умерших.

Харьковская область - 627 новых случаев, 10 умерли.

Одесская область - 600 новых случаев, 11 умерли.

За все время пандемии COVID-19 обнаружили у 322 879 жителей Украины, из них 6043 больных умерли, 134 898 - выздоровели.