Народные депутаты из фракции «Слуги народа» сегодня утром отправились на Донбасс. Фото из поездки поделилась заместитель председателя фракции «СН», нардеп Евгения Кравчук в Facebook.

«Гендерная квота сохранена. Едем с коллегами из Слуги народа на Донбасс», — написала она.

Путешествие в общем должно занять около двух дней. Всего в аоездку записалось более 100 нарепов.

При этом нардеп от «СН» Руслан Горбенко также в Facebook написал: «Опять на родную землю. Теперь с фракцией. И кто бы что ни говорил, что это «не эффективно», «это же под выборы». Крайне важно что приедут народные депутаты, и почувствуют то, что постоянно ощущаем мы — нашу боль, тех, для кого Донбасс — родная земля».

Фотографиями делились и другие «слуги народа».

Накануне нардеп, кандидат от «Слуги народа» в мэры Киева Ирина Верещук сообщила, что нардепы из фракции «Слуга народа», которые будут ехать на Донбасс, будут добираться туда за свой счет.