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«Врачи мира» помогут Луганской области с обучением медперсонала для работы с COVID-19

Сегодня, 14:19 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай 21 октября провел встречу с представителями Филиалы Ассоциации «Врачи мира / MdM». Организация сейчас занимается поставками медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты пяти опорным больницам области, которые оказывают помощь больным коронавирусом.
Также организация материально поддерживает медработников, участвующих в программе отслеживания контактов больных коронавирусом, и обеспечивает логистическую поддержку - подвоз тестов в центры первично-медицинской помощи. Прогнозируется, что во время второй волны пандемии будет большая наполненность больничных мест, так что «Врачи мира» будут формировать другие виды поддержки медицинских учреждений.
Представители организации просили поддержки у Сергея Гайдая отношении человеческих ресурсов, ведь именно людей медицине сейчас не хватает.
«Проведенные мероприятия по повышению гибкости сотрудничества с различными звеньями здравоохранения - это хорошо, но мы считаем необходимым привлечение младшего медицинского персонала - интернов», - отметили представители организации.
Сергей Гайдай, в свою очередь, поблагодарил за помощь и отметил, что вопрос привлечения к работе интернов уже отработан.
«Ваша помощь для Луганщины чрезвычайно важна. Что касается помощи в обучении интернов - это для нас так же важно, и мы пойдем на встречу, все, что нужно от областной государственной администрации мы сделаем быстро. Мы понимаем, что сейчас вторая волна достаточно быстро распространяется, растет количество инфицированных. Самая большая проблема сейчас - это то, что врачи выходят из «строя». Мы действительно уже сделали списки интернов. Ваше общение с ними очень необходимо. У нас пока ориентировочно есть 69 интернов, которые могли бы быть привлечены, но не все они соглашаются работать, поскольку понимают, что это смертельно опасная болезнь. Возможно курсы обучения помогут увеличить процент людей, которые согласятся работать. Поэтому надо понимать, какой будет вібран формат обучения. А мы уже сделаем, чтобы это происходило максимально быстро», - рассказал глава области.
Отметим, что по словам представителей организации, «Врачи мира» не исключают возможность материальной поддержки в качестве поощрения человеческих ресурсов.
Сергей Гайдай также отметил важность дальнейшей помощи в виде средств индивидуальной защиты.
«Оборудование, которое поступает в область, сразу распределяют по территориям, и с этим проблем нет. На базе областной администрации создан отдельный фонд. Но необходимо понимать, что из-за быстрого распространения COVID-19 в больницах есть определенные дефициты со средствами индивидуальной защиты, и именно из этого фонда область быстро выделяет все необходимое», - сказал Сергей Гайдай.
Напомним, за последние полгода «Врачи мира» передали медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты на 500 тысяч евро, и планируют продолжить работу в этом направлении.

«Врачи мира» - международная независимая гуманитарная организация, целью которой является предоставление медицинской помощи в соответствии с международными стандартами. Неотъемлемой частью их работы является укрепление системы здравоохранения и решения актуальных проблем, существующих в этой системе.


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