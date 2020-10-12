На 21 октября в Луганской области зарегистрировано 155 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

На 21 октября, с начала избирательного процесса полицией Луганской области зарегистрировано 155 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Открыто 15 уголовных производств и составлено 25 административных протоколов по фактам нарушений избирательного законодательства.

За последние сутки, по информации пресс-службы полиции, в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение о том, что по ул. Курчатова, 7 неизвестные порезали агитационный баннер одной из политических партий. Сейчас полицейскими проводятся неотложные следственно-оперативные действия, устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушений и решается вопрос о квалификации данного события.

В Старобельский отдел полиции поступило сообщение от представителя одной из политических партий о том, что она была исключена из состава избирательной комиссии без объяснения причин и письменного сообщения, а также поступило обращение народного депутата Украины относительно вероятных фактов подкупа избирателей в с. Калмыковка.