В Харькове задержали находящегося в розыске антимайдановца Игната Кромского по прозвищу «Топаз». 

В Харькове правоохранители задержали находящегося в розыске антимайдановца Игната Кромского по прозвищу «Топаз».

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, полиция задержала мужчину, который находился в розыске за совершение тяжких преступлений. Обнаружили разыскиваемого 20 октября около 19:30 на одной из станций метро сотрудники отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области.

Сам Игнат Кромской сообщил: «Меня задержали по обвинению в совершении особо тяжких преступлений».

Правоохранители уточнили, что при проверке 34-летнего мужчины по информационной базе Национальной полиции было установлено, что он разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области с 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 3 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

«Инициатору розыска сообщено об установлении места нахождения данного лица. Проводится проверка», — указали в полиции.