В Луганской области 110 новых случаев COVID-19 и 4 умерших

За 20 октября в Луганской области выявили 110 новых случаев COVID-19. Также в результате осложнений коронавируса умерли 4 человека.

Наибольшее количество новых случаев болезни фиксируется в Северодонецке, Лисичанске и приграничных с РФ районах.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 2686 заболевших.

В Украине за сутки COVID-19 диагностирован у рекордного количества людей - 6719 новіх случаев. В результате осложнений умерли 141 человек.

По данным СНБО наибольшее количество новых случаев фиксируется в Харьковской области, где за последние сутки выявили 713 новых больных, 10 человек умерли из-за коронавируса.

В Одесской области - 614 новых случаев, 5 умерших.

В Полтавской области - 580 новых случаев, 21 больной умер.

В Киеве - 559 новых случаев, 23 человека умерли. Кроме того, в Киевской области зафиксировали 253 случая заболевания, 5 случаев смерти от COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели более 315 тысяч человек, 5 927 из них умерли от осложнений.