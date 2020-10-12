В результате очередного «неопасного» обстрела на Донбассе ранен боец ВСУ

20 октября российские террористы 5 раз нарушили режим премирия, обстреливая позиции ВСУ в Донецкой области из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщили в штабе ООС, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушали неподалеку Светлодарска и Майорска, где провоцировали наших защитников из стрелкового оружия, и трижды вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрела один украинский военный получил акубаротравму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение.

Состояние здоровья раненого удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, на Приазовье, в районе населенного пункта Павлополь, вопреки достигнутым договоренностям зафиксирован пролет БПЛА противника типа «Квадрокоптер» с пересечением линии разграничения.