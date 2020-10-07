Около 600 жителей оккупированного Донбасса ежедневно доставляют в РФ для получения паспортов

Ежедневно террористы вывозят около 600 граждан Украины из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в РФ для получения паспортов.

Об этом на своей странице в Facebook написала Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию осуществляется активная паспортизация населения. Около 600 граждан Украины ежедневно спецрейсами доставляются в пункты выдачи паспортов в Российской Федерации. Также продолжаются интеграционные процессы с РФ и милитаризация детей.

Денисова обратилась к ООН и ОБСЕ с просьбой обеспечить мониторинг соблюдения прав и свобод жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

«Прошу Матильду Богнер, Председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека и Яшара Халита Чевика, Председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в рамках мандата обеспечить мониторинг соблюдения прав и свобод жителей временно оккупированных территорий Донбасса в условиях пандемии COVID-19», — добавляет Омбудсмен.

Кроме того, Денисова обратилась с просьбой к председателю украинской делегации ТКГ в Минске Леониду Кравчуку поднять указанные проблемные вопросы на ближайшем заседании для их решения и обеспечения прав и свобод местных жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

Также она призвала представителей областных организаций Общества Красного Креста в Донецкой и Луганской областях принять все возможные меры для обеспечения населения необходимыми медицинскими препаратами для лечения COVID-19 и средствами индивидуальной защиты.