Опрос: 5 партий за которые готовы голосовать украинцы на Выборах-2020

По результатам опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 16–19 октября среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы, наибольшей поддержкой пользуются 5 партий.

По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий: «Слуга народа» 16,7% тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,5%, «Европейская солидарность» — 13,2%, «Батькивщина» — 8,6% и «За майбутнє» — 7,4%.

Согласно опросу «Рейтинга», партию «Наш край» поддерживают 4,0%. Радикальную партию Олега Ляшко — 3,3%, УДАР Виталия Кличко — 2,7%, ВО «Свобода» — 2,3%, партию Шария — 1,9%, «Пропозиція» — 1,6%, «Голос» — 1,4%, «Сила и честь» — 1,2%, «Победа Пальчевского» — 0,9%.

Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, — 21,3%.

Исследование продолжалось с 16 по 19 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 5000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.