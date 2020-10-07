«Свободную экономическую зону» в Донецкой и Луганской областях не поддерживает 45% украинцев

По результатам опроса предоставление «свободной экономической зоны» Донецкой и Луганской областям не поддерживает 45% украинцев. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Киевского международного института социологии.

Отмечается, что поддерживают предоставление — 33,5%. Причем, уровень поддержки растет с запада на восток с 27% до 46%.

Кроме этого, респондентам задавался вопрос «А что именно, по вашему мнению, означает Свободная экономическая зона?» в открытой форме, то есть респонденты «своими словами» говорили, что именно они понимают.

«В целом, 32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос. Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания Свободной экономической зоны. С другой стороны, много ответов респондентов скорее свидетельствуют об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чем идет речь», — добавляется в сообщении.

С 17 до 19 октября 2020 года КМИС провел собственный опрос методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 505 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 4,5% для показателей близких к 50%, 3,9% — для показателей близких к 25%, 2,7% — для показателей близких до 10%.