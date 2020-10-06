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В Украине подали на регистрацию генерик японского препарата для лечения COVID-19

Сегодня, 11:26 citynews.net.ua | Напечатать

15 октября 2020 Научно-производственная фирма «Микрохим» из Луганской области подала в Государственный экспертный центр при Министерстве здравоохранения Украины документы на регистрацию препарата «Фавипиравир-Микрохим» - первого украинского генерика японского противовирусного средства «Авиган» (фавипиравир).

Как сообщили в пресс-службе предприятия, этот препарат в начале года был внесен в отечественный протокол лечения болезни, вызванной COVID-19. В то же время, препарат не зарегистрирован на территории Украины, поэтому купить его было почти невозможно.

В сентябре японские исследователи в рамках проведения клинических исследований получили доказательства эффективности использования «АВИГАН» (фавипиравир) для лечения болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

Ранее указанный фармпрепарат уже успешно использовался во время эпидемии свиного гриппа. Считается, что он не просто устраняет клинические проявления болезни, а, прежде всего, влияет на патогенез коронавируса в организме человека. При этом, еще в апреле в Украине оригинальный препарат был внесен в перечень лекарств для предотвращения распространения коронавирусного заболевания, которые были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС.

«Еще в апреле мы анонсировали начало работы в этом направлении. И вот сегодня отчитываемся: мы это сделали. «Микрохим» разработал первый отечественный генерик препарата, который, согласно результатам проведенных исследований, влияет на патогенез коронавируса. Его название - «Фавипиравир - Микрохим». В ближайшее время он пройдет контрольные исследования в уполномоченной лаборатории на базе Государственного экспертного центра при Министерстве здравоохранения, после чего будут назначены условия и сроки проведения клинических исследований (биоэквивалентности). Учитывая важность этого вопроса в условиях увеличения динамики распространения COVID-19 в Украине, надеемся на оперативное прохождение регламентных процедур», - подчеркнул генеральный директор «Микрохим» Игорь Погромский.

При этом, в начале октября 2020 Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения между правительствами Украины и Японии о передаче нашей стороне гуманитарной помощи в виде партии препарата «Фавипиравир». В то же время, вряд ли гуманитарная партия сможет перекрыть потребности украинцев в ​​препарате против коронавируса на длительный срок.

Впрочем, выход на украинский рынок отечественного препарата от «Микрохим» позволит не только решить проблемы по поставкам необходимых объемов «Фавипиравира» в условиях пандемии, но и обеспечить значительно более низкую ценовую политику для населения, чем в случае с оригинальным препаратом.


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Генерик японского лекарства Avigan от COVID-19 «Фавипиравир» подан на регистрацию в Украине компанией Микрохим из Луганской области