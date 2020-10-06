В Луганской области «угольные генералы» разворовали 14 млн гривень

19 октября 2020 детективы Национального бюро совместно с сотрудниками разоблачили коррупционную схему по хищению более 14 млн грн, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт на Луганщине.

Четырем лицам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.

Речь идет о:

и.о. генерального директора ГП «Первомайскуголь»;

директора обособленного подразделения данной шахты - ОП «Шахта «Золотое» (государственное предприятие);

директоров двух коммерческих компаний.

Как рассказали в пресс-службе НАБУ, в 2017 году в Первомайско-Стахановском угледобывающем регионе Луганской области сложилась критическая ситуация с затоплением шахт «Первомайская» и «Голубовская», расположенных на временно оккупированной территории Луганской области: после начала антитеррористической операции в течение 2015-2016 там ни разу не откачивали воду. В результате уровень воды на шахте «Золотое» (расположена в городе Золотое), которая имеет гидравлическую связь с упомянутыми шахтами, поднялся. При таких обстоятельствах возник риск наступления чрезвычайных ситуаций - разрушение сооружений, оползней, оседания земной поверхности, загрязнения питьевых водозаборов рудничными водами и потери полезных ископаемых.

Для предотвращения техногенной катастрофы Кабинет Министров Украины в 2018 году выделил средства для финансирования соответствующих работ на шахте «Золотое».

Распорядителем этих средств определили ГП «Первомайскуголь».

Закупки проводили по переговорной процедуре, поэтому госпредприятие выбрало генерального подрядчика по самостоятельно определенным критериям без тендера. Им оказалась коммерческая компания, которая, в свою очередь, после получения контракта с ГП «Первомайскуголь», заключила договор с другой - на условиях субподряда. И обратилась к шахте «Золотое», которое входит в ГП «Первомайскуголь», чтобы ее сотрудники выполнили необходимые работы.

Следствие установило, что руководители государственного предприятия, его подразделения и руководители частных структур действовали в сговоре.

В результате - из 33 млн гривень средств налогоплательщиков, фактически перечисленных ГП «Первомайскуголь» своему же структурному подразделению, при посредничестве двух частных компаний незаконно переплачено более 14 млн грн, которые осели на счетах частных компаний.

Хищение еще почти 3,5 млн гривень удалось предотвратить.

В рамках досудебного расследования собраны доказательства того, что цены на отдельные материалы завысили почти вдвое, а часть работ, которые были оплачены из средств государственного бюджета, выполнены не были.