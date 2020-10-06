Российские террористы обстреливали поселок Луганское

19 октября вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

По мнению штаба ООС, обстрел не представлял угрозы жизни и здоровью, поэтому ВСУ огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

Кроме того, в районе Авдеевки, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет российского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 20 октября, в полосах ответственности ВСУ обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено.