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Российские террористы обстреливали поселок Луганское

Сегодня, 10:41 citynews.net.ua | Напечатать

19 октября вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.
По мнению штаба ООС, обстрел не представлял угрозы жизни и здоровью, поэтому ВСУ огонь в ответ не открывали.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.
Кроме того, в районе Авдеевки, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет российского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
С начала текущих суток, 20 октября, в полосах ответственности ВСУ  обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено.


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