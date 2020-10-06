В Луганской области 109 новых случаев COVID-19. Два человека умерли

За 19 октября в Луганской области выявили 109 новых заболевших COVID-19. Два человека умерли от осложнений коронавируса.

Лидерами по заболеваемости в Луганской области являются Троицкий район, Северодонецк и Лисичанск.

Как отметили в управлении здравоохранения, с пятницы фиксируется снижение количества заболевания, в частности, из-за закрытия КПВВ «Станица Луганская».

В ближайшее время в области дополнительно откроют 85 коек в больницах, а также обеспечат необходимым оборудованием.

В Украине за сутки COVID-19 выявили у 5469 человек, умерло рекордное количество - 113 человек, выздоровели 3044 человека.

По данным СНБО, лидером по уровню заболеваемости является Киев, где за сутки 462 новых заболевших и 17 умерших. Кроме того, в Киевской области - 242 новых случая, 4 умерших.

В Харьковской области - 446 новых случаев, 7 умерших.

Житомирская область - 376 новых больных, 3 пациента умерли.

Всего с начала эпидемии в Украине выявили 309 107 больных, 5786 человек умерли, 129 533 человек выздоровели.