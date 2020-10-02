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Жители оккупированных территорий обходят по минам неработающие КПВВ в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 17:36 citynews.net.ua | Напечатать

В субботу вблизи Попасной военнослужащие ВСУ остановили женщину, которая пересекла линию разграничения вне КПВВ. А в воскресенье военнослужащие одной из бригад остановили жителя временно оккупированной Горловки. Мужчина двигался в направлении Бахмута в обход дорожного коридора.

Пограничники оформили в отношении нарушителей документы для привлечения их к административной ответственности.

Пограничная служба Украины штрафует граждан за нарушение ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

И административная ответственность - это не самое худшее, что грозит людям, которые пытаются пересечь линию разграничения вне КПВВ, ведь есть вероятность наткнуться на мины, неразорвавшиеся боеприпасы, спровоцировать применение оружия.

Попытки граждан пересечь линию разграничения вне гуманитарных дорожных коридоров связаны с ограниченным функционированием КПВВ. Напоминаем, что сейчас по решению командующего Объединенных сил функционируют КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое», которые открыты ежедневно с 07.00 до 18.30.

Дорожный коридор «Донецк - Курахово», в рамках которого функционирует КПВВ «Марьинка», полностью заблокирован со стороны оккупантов. А дорожный коридор «Донецк - Мариуполь» оккупанты разблокируют два раза в неделю, в понедельник и пятницу.

Пропуск лиц через КПВВ «Станица Луганская» до конца месяца может осуществляться только по отдельному решению командующего Объединенных сил при наличии оснований гуманитарного характера.


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Жители оккупированных территорий обходят по минам неработающие КПВВ в Луганской и Донецкой областях » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня