В Луганской области прокуратура открыла дело о принудительной мобилизации граждан террористами

Прокуратура открыла уголовное производство из-за принудительной мобилизации граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.

Как сообщили в пресс-службе ОГПУ, Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту принудительного привлечения оккупационной администрацией РФ граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, к участию в незаконных вооруженных формированиях «ЛНР».

Оккупационная администрация РФ при помощи террористов, заставляет местных жителей становиться на «военный учет», принимать присягу на верность «ЛНР» и получать оружие во время военно-полевых сборов.

Невыполнение требований получения «мобилизационного предписания» является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнения с работы, прекращения социальных выплат, исключения из учебных заведений.

Такие действия против гражданского населения прямо запрещены ст. 51 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и нарушением Римского статута.