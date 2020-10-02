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В Луганской области прокуратура открыла дело о принудительной мобилизации граждан террористами

Сегодня, 17:30 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура открыла уголовное производство из-за принудительной мобилизации граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.

Как сообщили в пресс-службе ОГПУ, Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту принудительного привлечения оккупационной администрацией РФ граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, к участию в незаконных вооруженных формированиях «ЛНР». 

Оккупационная администрация РФ при помощи террористов, заставляет местных жителей становиться на «военный учет», принимать присягу на верность «ЛНР» и получать оружие во время военно-полевых сборов.

Невыполнение требований получения «мобилизационного предписания» является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнения с работы, прекращения социальных выплат, исключения из учебных заведений.

Такие действия против гражданского населения прямо запрещены ст. 51 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и нарушением Римского статута.


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