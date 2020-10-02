В Луганской области служба занятости переходит на особый режим работы

В связи с усилением карантинных мероприятий государственная служба занятости с 19.10.2020 года вводит временные особые условия обслуживания клиентов.

Как сообщили в пресс-службе ЛОЦЗ, на территории региона «красного» уровня эпидемической опасности регистрация безработных осуществляется через портал государственных услуг «Действие» (в электронной форме) или во время личного визита: в центрах занятости организованы рабочие места с минимальным контактом для клиентов и специалистов.

Групповые мероприятия для населения проводятся в дистанционной форме, с помощью платформы ZOOM.

В случае изменения уровня эпидемической опасности все зарегистрированные безработные, которые обслуживаются дистанционно, получат информацию о возобновлении обслуживания в центрах занятости от своего карьерного советника.