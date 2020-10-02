В Станицу Луганскую привезли медицинское оборудование от жителей Швейцарии

19 октября 2020 Станично-Луганской больнице передали гуманитарный груз медицинского оборудования и реактивы.

Как сообщили в Станично-Луганской администрации, помощь была предоставлена Швейцарским бюро сотрудничества при Посольстве Швейцарии в Украине и куплена на пожертвования жителей Швейцарии.

Станично-Луганское районное территориальное объединение получило: аппарат искусственной вентиляции легких, тонометр бесконтактный, ультразвуковой биометрический сканер, комплект инструментов для биопсии, 6-канальные электрокардиографы, васкулярные сканеры, хирургические наборы инструментов, стерилизаторы, камеру КСУ, СПУ бактерицидная с корпусом из шлифованной нержавеющей стали, камеру ультрафиолетовую для хранения медицинского стерильного инструмента "Мобил плюс-3", 2 новых операционных стола, 1250 полумасок фильтрующая медицинских одноразовых, 300 защитных щитков, 4000 быстрых тестов на выявление COVID-19 (антитела IgG / IgM, комплект с безопасным ланцетом и салфеткой антисептическим) и набор дезинфицирующих средств.