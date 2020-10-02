Северодонецкий «Азот» запустил дополнительную линию по выпуску карбамида

«Мы запустили в работу новую технологическую линию производства карбамида, и уже получена готовая продукция. Сейчас выполняется отладка технологического процесса для достижения оптимальных рабочих параметров. Следующая задача – вывод этой линии на установленную производственную мощность – 400 тонн карбамида в сутки», – заявил Леонид Бугаев, Председатель Правления ЧАО «Северодонецкое объединение Азот».

Более пяти лет отделение №2 цеха производства карбамида находилось в режиме простоя. Пуску первой технологической линии предшествовала комплексная подготовительная кампания: проведены диагностика и ремонт оборудования, трубопроводов, коммуникаций, настроены системы управления.

Отделение №2 цеха производства карбамида (ранее цех М-2) было запущено в работу в 1965 году. Подразделение состоит из двух технологических линий. После проведения модернизации фактическая производственная мощность отделения составляет 800 тонн карбамида в сутки. Общая мощность цеха производства карбамида – 2000 тонн в сутки.

Причина запуска новых мощностей – карбамид продолжает пользоваться стабильным спросом на различных рынках.

На предприятии начался комплекс подготовительных работ по запуску второй линии в отделении №2 цеха производства карбамида, однако перспектива запуска этой линии будет определяться текущей ситуацией на рынке удобрений.