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В Луганской области усилили карантин - чего ожидать жителям городов и сел

Сегодня, 14:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области региональной комиссией ТЭБ и ЧС утверждены дополнительные ограничения в связи с введением «красного» уровня опасности.

В частности, комиссией решено дополнительно к ограничениям, определенных пунктами 11-14 постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 641 (с изменениями) «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 », запретить на территории области до отдельного распоряжения:

  • посещение учебных заведений (общего среднего образования, профессиональной (профессионально-технического) образования, профессиональной перед высшими и высшего образования) соискателями образования, кроме учеников (воспитанников) специальных школ, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников);
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей «автоконцерта»;
  • прием посетителей в кинотеатрах (кроме «автокинотеатров»);
  • прием после 22:00 и до 7:00 посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;
  • прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности, кроме приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Кроме того, руководителям органов управления образованием и учебных заведений общего среднего, профессионального, специального перед высшими и высшего образования поручено внедрить использование технологий дистанционного образования и ввести с 15 октября по 15 ноября 2020 дистанционное обучение.

Главные управления Держпродспоживслужбы и Национальной полиции, Управление патрульной полиции в Луганской области в усиленном режиме осуществлять контроль за выполнением ограничений, предусмотренных для соответствующих уровней эпидемической опасности.

Также полицейские вместе с Управлением Укртрансбезпекы в Луганской области усилят контроль за соблюдением гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности санитарного законодательства и противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте в условиях карантина.


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