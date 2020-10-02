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За выходные в Луганской области 133 заболевших COVID-19. Умерли - 7 человек

Сегодня, 10:28 citynews.net.ua | Напечатать

За 17-18 отября в Луганской области выявили 133 новых случая COVID-19. Умерли от последствий коронавируса 7 человек.

Всего с начала эпидемии в Луганской области заболели 2467 человек. 43 из них — умерли.

В Украине за 18 октября диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 4766 пациентам, 66 больных умерли, 1112 человек выздоровели.

Наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Харьковской, Одесской, Житомирской и Львовской областях, а также в Киеве.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 — ред.) Зарегистрировано: в Харьковской области — 595, в городе Киеве — 385, в Одесской области — 350, в Житомирской области — 308, и в Львовской области — 259», — об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.


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За выходные в Луганской области 133 заболевших COVID-19. Умерли - 7 человек » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня