18 октября российские террористы дважды нарушили режим прекращения огня в Донецкой области

18 октября в Донецкой области зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-центре ООС, оба факта задокументировано на участке в районе Авдеевки, где в обеденное время противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет.

По мнению штаба ООС обстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника оружие не применяли.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.