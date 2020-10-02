18 октября российские террористы дважды нарушили режим прекращения огня в Донецкой области

18 октября российские террористы дважды нарушили режим прекращения огня в Донецкой областиСегодня, 10:16
18 октября в Донецкой области зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как сообщили в пресс-центре ООС, оба факта задокументировано на участке в районе Авдеевки, где в обеденное время противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет.
По мнению штаба ООС обстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника оружие не применяли.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.
С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.