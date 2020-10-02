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18 октября российские террористы дважды нарушили режим прекращения огня в Донецкой области

Сегодня, 10:16 citynews.net.ua | Напечатать

18 октября в Донецкой области зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-центре ООС, оба факта задокументировано на участке в районе Авдеевки, где в обеденное время противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет.

По мнению штаба ООС обстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника оружие не применяли.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.


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