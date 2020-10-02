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Первого зама мэра Кременной задержали при получении взятки

Вчера, 19:06 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области задержали первого заместителя городского головы Кременной при получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, чиновник требовал от общества с ограниченной ответственностью «откат» в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, чиновник получил от местного предпринимателя 46 тыс гривен взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

Первый заместитель городского головы был задержан правоохранителями в служебном кабинете во время получения всей суммы.

По информации сайта Кременского городского совета, первым заместителем городского головы является Георгий Дзивульський.

 


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Первого зама мэра Кременной Георгия Дзивульського задержали при получении взятки