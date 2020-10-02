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Международные организации доставили в оккупированные Луганск и Донецк 436 тонн гуманитарной помощи

Сегодня, 14:41 citynews.net.ua | Напечатать

Международные организации доставили во временно оккупированные районы Луганской и Донецкой областей более 436 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, 15 октября через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» международные организации направили для жителей временно оккупированной территории Украины большой объем гуманитарной помощи.

По данным ГПСУ, во временно оккупированный Донецк проследовали 19 грузовиков от Посольства Швейцарии в Украине и 12 грузовиков от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Автомобили перевозили оборудование и реагенты для очистки воды, медицинское оборудование, бытовую технику, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 436,1 тонны.


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