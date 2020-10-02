В Луганской области обнаружили два схрона боеприпасов на дне обмелевших водоемов, которые были вероятно заложены в 2014-2015 годах.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в Луганской области Служба безопасности Украины выявила два схрона с военными средствами поражения на дне обмелевших водоемов.

Один из тайников правоохранители нашли в Новоайдарском районе на берегу реки Айдар вблизи села Маловендловка. В нем хранилось пять артиллерийских снарядов калибра 152 мм общим весом 40 кг в тротиловом эквиваленте и почти 500 патронов калибра 7,62 мм.

Второй схрон правоохранители обнаружили на дне высохшего озера у села Старый Айдар Станично-Луганского района. Из тайника изъято 38 гранат Ф-1 и почти 300 патронов различного калибра.

По данным правоохранителей, оба тайника были заложены в 2014-2015 годах.

Правонарушители спрятали их под водой, но из-за засухи схроны оказались у поверхности почвы.