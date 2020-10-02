В Луганской области налоговая выявила махинации с налоговым кредитом на 156 млн гривень

Сотрудниками отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в течение сентября текущего года установлено распространения рядом предприятий Луганской области рискового налогового кредита на сумму более 156 млн гривен.

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, проведенные аналитические исследования показали, что эти субъекты хозяйствования сформировав в системе электронного администрирования НДС лимит, за счет регистрации налоговых накладных на получение продуктов питания (свежие абрикосы, персики, арбузы, колбаса, мясо и т.д.), осуществили последующую регистрацию налоговых накладных на отгрузку других товарно-материальных ценностей (строительные материалы, смазка, автозапчасти, дрова топливные и т.д.) неизвестного происхождения.

При этом у предпринимателей отсутствовали как рабочие и транспорт, так и помещения для хранения скоропортящихся товаров и наличие услуг по перевозке приобретенной (реализованной) продукции.

Составленные аналитические исследования, с признаками уголовных преступлений по ст.ст. 366, 209 УК Украины, переданы для принятия решения в соответствии ст. 214 УПК Украины в правоохранительные органы.