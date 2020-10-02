Полицией Луганской области открыто 13 уголовных дел по нарушениям на выборах

По состоянию на 13 октября в Луганской области зарегистрировали 105 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. С начала избирательного процесса по результатам проверок открыто 13 уголовных производств и составлено 12 административных протоколов.

Об этом сообщают представители ОПОРЫ из Луганской области.

14 октября состоялось совместное обучение полицейских, спасателей, нацгвардийцев, пограничников и общественного омбудсмена по избирательным правам Гражданской сети ОПОРА по алгоритмов совместных действий во время проведения выборов. Обучение прошли в четыре этапа: выявление правонарушений, связанных с избирательным процессом; организация работы ид время транспортировки избирательной документации в ТИК, УИК, взятие ее под охрану, а также действия в день «тишины, в день голосования и при подсчете результатов волеизъявления; транспортировки документации из УИК в ТИК и ее сдача соответствующим комиссиям.

«Практика тесного взаимодействия с силовыми структурами во время избирательного процесса и непосредственно в день выборов оправдывает себя, - комментирует Алексей Кормилецкий, координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Луганской области. - Позволяет ускорить и отработать механизмы реагирования на те правонарушения, которые фиксируются наблюдателями и общественным омбудсменом ОПОРЫ».