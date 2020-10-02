» » В Луганской области пострадавшим в июле от пожаров выплатили 11 млн гривень

В Луганской области пострадавшим в июле от пожаров выплатили 11 млн гривень

Сегодня, 10:18 citynews.net.ua | Напечатать

Жители Смоляниново уже получили почти 11 млн гривень за утраченное во время лесных пожаров в июле имущество. Пострадавшим в сентбяре-октябре выделено еще 185 млн гривень, но выдавать компенсации будут только после сбора всех документов.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«122 человека получили 10,965 млн гривень. Кроме того, на днях Кабмин выделил еще 185 млн гривень из резервного фонда государственного бюджета. Деньги будут перечислены людям, которые понесли убытки из-за последствий лесных пожаров в сентябре-октябре, как только они соберут все необходимые документы, - отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай. - Правительство также приняло решение о выделении средств из резервного фонда для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это позволит восстановить ресурсы ДСНС, утраченные во время тушения пожаров в Луганской области».

По 200 тысяч гривень получат семьи погибших, по 50 тыс. гривень предполагается выделить каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы, по 30 тыс. гривень - за травмы средней тяжести, по 20 тыс. гривень - за травмы легкой тяжести.

Людям, жилье которых разрушено, будет выделено по 300 тысяч гривень на семью и на частичный ремонт - по 50 тыс. гривень на семью.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:41

Международные организации доставили в оккупированные Луганск и Донецк 436 тонн гуманитарной помощи

Сегодня, 14:13

Россия отправила новые танки на оккупированный Донбасс

Сегодня, 14:05

В Луганской области обнаружили два схрона боеприпасов на дне обмелевших водоемов

Сегодня, 12:42

В Луганской области налоговая выявила махинации с налоговым кредитом на 156 млн гривень

Сегодня, 10:46

Полицией Луганской области открыто 13 уголовных дел по нарушениям на выборах

Сегодня, 10:18

В Луганской области пострадавшим в июле от пожаров выплатили 11 млн гривень

Сегодня, 10:12

В Луганской области 104 новых случая COVID-13 и трое умерших

Сегодня, 09:49

Российские террористы обстреляли Новтошковское и Причепиловку в Луганской области

Вчера, 20:28

Луганская область попала в «красную» зону карантина

Вчера, 12:25

В Луганской области работают 18 рейдовых групп по соблюдению карантинных требований

Вчера, 11:19

У Зеленского придумали второй манипулятивный вопрос из пяти обещаных

Вчера, 11:00

В Украине действие адаптивного карантина продлили до конца 2020 года

Новости Украины:

Сегодня, 14:08

Швейцария вслед за Европейским Союзом и Великобританией ввела санкции за «Крымский мост»

Сегодня, 12:20

В чем преимущества аккумуляторного заклепочника? Сферы применения инструмента

13-10-2020, 17:07

СБУ задержала на взятке начальника отдела таможенного оформления поста «Киев-западный»

13-10-2020, 14:53

Магазин женской одежды идет в ноль - Что делать?

12-10-2020, 14:51

В Одессе перекроют центр города из-за визита президентов Украины и Польши

12-10-2020, 14:41

Киевские школьники уйдут на каникулы с 21 октября

12-10-2020, 10:36

В Киеве митинговали за права ЛГБТ и их противники

7-10-2020, 16:03

Россия пыталась завербовать жителя Черниговской области

7-10-2020, 14:34

Одесского судью заочно приговорили к 9 годам тюрьмы с конфискацией

7-10-2020, 14:15

Польша оштрафовала «Газпром» и его 5 партнеров на 7,6 млрд долларов за строительство «Северного потока-2»

6-10-2020, 10:35

За работу на буровых установка в оккупированном Крыму помощника капитана будут судить в Украине

2-10-2020, 10:36

В Днепре база данных пациентов крупнейшей клиники попала в открытый доступ

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

В Луганской области пострадавшим в июле от пожаров выплатили 11 млн гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня