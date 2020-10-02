В Луганской области пострадавшим в июле от пожаров выплатили 11 млн гривень

Жители Смоляниново уже получили почти 11 млн гривень за утраченное во время лесных пожаров в июле имущество. Пострадавшим в сентбяре-октябре выделено еще 185 млн гривень, но выдавать компенсации будут только после сбора всех документов.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«122 человека получили 10,965 млн гривень. Кроме того, на днях Кабмин выделил еще 185 млн гривень из резервного фонда государственного бюджета. Деньги будут перечислены людям, которые понесли убытки из-за последствий лесных пожаров в сентябре-октябре, как только они соберут все необходимые документы, - отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай. - Правительство также приняло решение о выделении средств из резервного фонда для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это позволит восстановить ресурсы ДСНС, утраченные во время тушения пожаров в Луганской области».

По 200 тысяч гривень получат семьи погибших, по 50 тыс. гривень предполагается выделить каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы, по 30 тыс. гривень - за травмы средней тяжести, по 20 тыс. гривень - за травмы легкой тяжести.

Людям, жилье которых разрушено, будет выделено по 300 тысяч гривень на семью и на частичный ремонт - по 50 тыс. гривень на семью.