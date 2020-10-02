Российские террористы обстреляли Новтошковское и Причепиловку в Луганской области

Российские террористы обстреляли Новтошковское и Причепиловку в Луганской областиСегодня, 09:49
15 октября российские террористы 6 раз обстреляли позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях.
В Луганской области боевики дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе Новотошковского.
В районе Причепиловки боевики вели обстрел из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
В Донецкой области, на Приазовье, вопреки договоренностям достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения.
Также режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили обстрелом из гранатометов различных систем и стрелкового оружия дважды вблизи Авдеевки.
Боевых потерь вследствие обстрелов нет.