Российские террористы обстреляли Новтошковское и Причепиловку в Луганской области

15 октября российские террористы 6 раз обстреляли позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области боевики дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе Новотошковского.

В районе Причепиловки боевики вели обстрел из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В Донецкой области, на Приазовье, вопреки договоренностям достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения.

Также режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили обстрелом из гранатометов различных систем и стрелкового оружия дважды вблизи Авдеевки.

Боевых потерь вследствие обстрелов нет.