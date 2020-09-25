В Луганской области работают 18 рейдовых групп по соблюдению карантинных требований

В связи с введением на территории Луганской области области оранжевого уровня опасности и соответствующим введением усиленных мер карантина по предотвращению распространения коронавируса COVID-19, представители правоохранительных органов проводят разъяснительную работу с работниками предприятий торговли и питания, перевозчиками и гражданами о необходимости строгого соблюдения требований.

В случаях выявления грубого нарушения карантинных требований сотрудниками полиции будут составляться административные протоколы по статье 44-3 КУоАП.

Всего создано рейдовых групп ГУНП, УПП ДПД НПУ - 18, в которые входит 15 работников держпродспоживслужбы, из них: в областном центре - 1.

В период с 22 июня по 15 октября составлен 335 протоколов в отношении:

предприятий торговли - 97 (относительно ФЛП - 64, в отношении продавцов - 33);

перевозчиков - 43;

нарушений самоизоляции - 83;

нарушений карантина - 45;

нарушений обсервации - 67.

Из них направлено в суд - 316, рассмотрено судами - 160.