В Луганской области работают 18 рейдовых групп по соблюдению карантинных требований

В Луганской области работают 18 рейдовых групп по соблюдению карантинных требованийСегодня, 12:25
В связи с введением на территории Луганской области области оранжевого уровня опасности и соответствующим введением усиленных мер карантина по предотвращению распространения коронавируса COVID-19, представители правоохранительных органов проводят разъяснительную работу с работниками предприятий торговли и питания, перевозчиками и гражданами о необходимости строгого соблюдения требований.
В случаях выявления грубого нарушения карантинных требований сотрудниками полиции будут составляться административные протоколы по статье 44-3 КУоАП.
Всего создано рейдовых групп ГУНП, УПП ДПД НПУ - 18, в которые входит 15 работников держпродспоживслужбы, из них: в областном центре - 1.
В период с 22 июня по 15 октября составлен 335 протоколов в отношении:
- предприятий торговли - 97 (относительно ФЛП - 64, в отношении продавцов - 33);
- перевозчиков - 43;
- нарушений самоизоляции - 83;
- нарушений карантина - 45;
- нарушений обсервации - 67.
Из них направлено в суд - 316, рассмотрено судами - 160.