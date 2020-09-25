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В Украине действие адаптивного карантина продлили до конца 2020 года

Сегодня, 11:00 citynews.net.ua | Напечатать

На заседании Кабинета Министров Украины принято решение о продлении карантина из-за COVID-19 до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, внесены изменения в соответствующие индикаторов и критериев условий карантина. А именно: вдвое увеличены целевые показатели охвата тестированием.

Раньше это было 24 на 100 000 населения за 7 дней. Сейчас этот показатель увеличен в два раза - до 48 на 100 000 населения.

Также внесены дополнительные изменения в критерии соответствия «красном» уровню эпидемической опасности. По новым правилам районы могут попасть на «красный уровень» по показателю инцидентности. Это показатель по заболеваемости 100000 населения за последние 14 дней. Он также изменен и сейчас установлен на уровне 320 на 100000 населения.

Еще решению Правительства усилены противоэпидемические мероприятия на разных уровнях адаптивного карантина. Прежде всего, вводится ограничение работы ресторанов и других заведений общественного питания после 22:00.

Вводится ограничение на проведение массовых мероприятий. Для «зеленого» уровня максимальное количество человек - не более 50, для «желтого» уровня - 30, для «оранжевого» - 20 человек. Также вводится запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий, кроме международных соревнований. Решение об их проведении будет приниматься в отдельном порядке.

Кабмин принял решение о разграничении ответственности по обеспечению контроля за выполнением карантинных норм. Поэтому усиление контроля по соблюдению самоизоляции происходить с привлечением Национальной полиции.

Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в сфере обслуживания (работа рынков, ресторанов, других общественных мест) - по Держспоживслужбою.

Контроль за правилами перевозки и выделением дополнительного транспорта - за органами местного самоуправления. Кроме этого, органы местного самоуправления также будут присутствовать на всех уровнях контроля.

Photo by cottonbro from Pexels


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