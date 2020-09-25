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В Северодонецке мужчина взорвался при разборке гранаты в подвале многоэтажке

Сегодня, 10:30 citynews.net.ua | Напечатать

14 октября, в 18.16 в Северодонецкий отдела полиции поступило сообщение о взрыве в подвале многоэтажки в МЖК «Мрия». В результате взрыва погиб 53-летний местный житель. 
По предварительной информации, в подвале пятиэтажки житель этого дома разбирал взрывоопасный предмет - вероятно гранату РГД, в результате чего произошел взрыв. Мужчина от полученных ранений погиб на месте.
Эксперты-взрывотехники провели осмотр дома и придомовой территории, чтобы убедиться, что угрозы для горожан нет, также для проведения обследования привлекли кинологов со служебными собаками обученными на поиск взрывчатки.

 

В результате осмотра квартиры погибшего, был обнаружен целый склад фрагментов ракет и взрывчатки: реактивный двигатель от гранаты ПГ22, главная часть (баллистический наконечник) реактивной гранаты,  баллистический наконечник реактивной гранаты, фрагменты соединений, колпачок сигнального патрона белого цвета, пусковое устройство, механизм зажигательной трубки ЗТП.


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