Очередное заседание ТКГ по урегулированию российской агрессии на Донбассе прошло безрезультатно

14 октября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины и Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ.

Единственным весьма спорным достижением заседания стало то, что председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил достижения во внедрении режима тишины, который придерживается уже почти три месяца, и подчеркнул необходимость обеспечения его устойчивого характера.

При этом за время перемирия зафиксировано несколько тысяч нарушений со стороны российских террористов, ежедневно обстреливающих украинских военных.

Также представитель ОБСЕ отметил, что политические вопросы, по которым заседание группы являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе группы безопасности. В частности, была отмечена необходимость решения вопроса обновленного плана разминирования, что особенно актуально в связи с приближением зимы.

При обсуждении политических вопросов говорилось о недопущении блокирования работы ТКГ, также обсуждались предложения к плану действий по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей.

Украинская делегация в социально-экономической группе вновь подняла вопрос о возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины.

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц сообщил, что украинская сторона передала список из четырех категорий таких лиц.

Со стороны временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины такой информации не предоставлено.

Также стороны подтвердили готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября во исполнение договоренностей саммита «Нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

Но на фоне очередного этапа эпидемии коронавируса и закрытия для прохода граждан КПВВ в Станице Луганской открытие новых пунктов пропуска может оказаться бесполезным в этом году.