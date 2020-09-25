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В Луганской области за сутки 115 новых заболевших COVID-19.

Сегодня, 09:52 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за двое суток выявили более 200 новых случаев коронавируса. В Луганской области за двое суток выявили более 200 новых случаев коронавируса. За 14 октября заболело 115 человек и один - умер.

Общее количество выявленных случаев COVID-19 в Луганской области с начала тестирования составило 2125.

В Украине за 14 октября диагноз COVID-19 подтвердили 5062 людям, умерли 73 человека, выздоровел 951 пациент.

Лидерами по заболеваемости остаются Харьковская область, где выявлен 651 новый случай (3 человека умерли) и Киев - 445 новых случаев, 17 летальных. Кроме того, в Киевской области зафиксировано 227 новых случаев и 5 летальных.

Также высокий уровень заболеваемости во Львовской области (332 новых случая, 11 летальных), Сумской области (271 новый случай) и Донецкой - 244 новых заболевших.


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В Луганской области за сутки 115 новых заболевших COVID-19. » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня