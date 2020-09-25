13 октября российские террористы обстреляли Золотое и Орехово в Луганской области

13 октября российские террористы шесть раз нарушили договоренности о прекращении огня, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

В Луганской области боевики обстреляли позиции ВСУ из автоматического станкового гранатомета в районе населенного пункта Орехово.

По окраинам города Золотое в районе улицы 2-я Вольная боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В Донецкой области российские террористы из ручного противотанкового гранатомета обстреливали Зайцево, а из гранатометов и стрелкового оружия - Пески.

Штаб ООС не дал разрешение на ответный огонь, поэтому украинские военные на обстрел со стороны противника оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Еще два нарушения достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы на Приазовье, где российские подразделения вели разведку при помощи беспилотных аппаратов.