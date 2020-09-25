Оккупированные Ровеньки 13 октября останутся без воды

Из-за ремонта на магистральном водоводе 13 октября будет приостановлена подача воду в город Ровеньки и четыре населенных пункта Свердловского района.

Это уже не первое прекращение подачи воды на оккупированных территориях. Воду жителям Ровеньков периодически отключают из-за постоянных утечек на Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм.

В этот раз отключение воды начнется 13 октября с 8:00. Назвать сроки окончания ремонта и промывки водовода оккупационные власти пока не могут.

Без водоснабжения останутся не только жители Ровеньков, но и населенных пунктов Свердловского района – поселков городского типа Павловка, Володарск, сел Нагорное и Медвежанка.